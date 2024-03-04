İmamoğlu, Kurum'u metro açılışına davet etti: Gelsin beraber adımlayalım bakalım adımlayabilecek mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için "8 kilometre metro yaptı" iddiasında bulunan rakibi Murat Kurum'u metro açılışına davet ederek, "İsterse gelsin beraber adımlayalım bakalım adımlayabilecek mi? 8 kilometreyi 8 adımla mı gösterdi?" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen ile birlikte Alibeyköy'de düzenlenen Alibeyköy Lojistik Merkezi açılış törenine katıldı.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve AKP İBB Başkan adayı Murat Kurum'a karşılık verdi.

'İSTERSE GELSİN BİRLİKTE ADIMLAYALIM'

Gazetecilerin, "Rakibinizin 8 kilometre metro yaptığınız iddiası ve İSKİ'nin faturaları ödeyemediği iddiasına ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Ne söylememi bekliyorsunuz, sadece şimdi açacağımız metrolar 20 küsür kilometre. İsterse gelsin beraber adımlayalım bakalım adımlayabilecek mi? 8 kilometreyi 8 adımla mı gösterdi? İzleyemedim, izleyemiyorum. Çünkü üzülüyorum adına. Sadece bir hafta 10 güne iki metro açılışımız daha var; Ataköy-İkitelli, Çekmeköy- Sancaktepe- Samandıra, bekliyorum kendisini."

'CÜMLELERİMİZİ KOPYALAYARAK PROPAGANDA YAPACAK AMA TUTMAZ'

"Cumhurbaşkanı Muğla'da, 'Projelerimizi engellemek için her türlü girişimi yaptılar' dedi. Böyle bir şey mümkün mü?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Mümkün olabilir mi? Şuradaki lojistik alanı bile taşıyacağız, dünya güzeli bir yer yaptık burada. Konforlu, şık, işçi sağlığı, araç güvenliği, TEM Otoyolu'na birkaç dakika mesafede, 65 bin metrekare yeşil alan yaptık. Burası biteli 3-4 ay oldu. Bugün yarın dediler, sabırla bekledik. Bugün burada bakanlık adına söylediğim cümleler sabır taşının çatladığı an cümleleri. Birkaç tüccar gelip yerleşti. Onlar çözemeyecek ama bizim itibarlı esnafımız yavaş yavaş buraya gelip vatandaş kendi çözecek. Kamuyla mücadele etmeye kalkmasın, arkamızda hukuk var. Muhtemelen benim bütün cümlelerimi kopyalarak aynı cümlelerle propaganda yapacak ama tutmaz."

İmamoğlu israfla ilgili sorulara ise, "İsrafı bitirdik. Yarı bütçeyle iki katı iş yapıyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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