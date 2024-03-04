Muğla ve Antalya için yağış uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mart 2024 Salı gününe ilişkin hava tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji, Muğla ve Antalya illerinde aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle turuncu uyarı verirken, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman illerinde ise sarı uyarıda bulundu.

Yerlikaya, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmamalarının önemine vurgu yaparak, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını aktardı.