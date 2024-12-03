Metrobüsteki Yolcu Dehşeti Yaşadı! Faciadan Kıl Payı Dönüldü

İstanbul’da metrobüs hattının Saadetdere durağında meydana gelen kazada bir yolcu ölümden döndü. Yaralı yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası metrobüs hattında duraksama yaşandı.

Metrobüsteki Yolcu Dehşeti Yaşadı! Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlayarak, metrobüsün kapısının camını kırdı.

Metrobüsteki Yolcu Dehşeti Yaşadı! Faciadan Kıl Payı Dönüldü - Resim : 1

KAPI AÇILDI, YOLCU YERE DÜŞTÜ

O esnada metrobüs kapısına yaslanarak seyahat eden yolcu, kapının açılmasıyla yola düştü. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir alınırken, metrobüs yolunda duraksamalar yaşandı.

Metrobüsteki Yolcu Dehşeti Yaşadı! Faciadan Kıl Payı Dönüldü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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