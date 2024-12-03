'Yenidoğan' Davasında Adı Geçiyordu: Satılmış Çim'in Ölümündeki Sır Perdesi Son Mesajıyla Aralandı

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) haksız kazanç sağlamak uğruna bebeklerin ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan ‘Yenidoğan Çetesi’ davası 12. gününde devam ederken, skandalda ismi geçen Avcılar Hospital Hastanesi’nin depo sorumlusu Satılmış Çim, aracında cansız halde bulundu.

Bileklerinde iki adet iğne ile bulunan Çim’in eşine gönderdiği son mesajın detayları ortaya çıktı. Çim'in ölümünün ardından, Yenidoğan Çetesi'nin olayda bir rolü olup olmadığı tartışmaları sürerken, Çim’in eşi Merve Çim’in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

SON MESAJINDA NE DEDİ?

Merve Çim, eşinin kendisine gönderdiği mesajda bahiste yüklü miktarda para kaybettiğini söylediğini belirtti ve şunları kaydetti:

"Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşamadım ve mesajlarıma cevap vermedi. Eşim, babasına ait 06 EUC 528 plakalı araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm."