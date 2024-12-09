ABD'yi Terk Etmişti: Amber Heard İkinci Kez Anne Oluyor

Eski eşi Johnny Depp ile Hollywood'un en olaylı davalarından birini yaşayan ve karşılıklı açtıkları karalama davasını kaybeden ABD'li oyuncu Amber Heard, ülkesine terk edip İspanya'ya yerleşmişti. 3 yaşındaki kızıyla yaşayan Heard, ikinci çocuğunu beklediğini açıkladı.

2021 yılında dünyaya gelen "Oonagh Paige" adlı kızına taşıyıcı anne yoluyla sahip olan 38 yaşındaki oyuncunun sözcüsü, ikinci çocuğuyla ilgili de açıklama yaptı. Heard'ün sözcüsü, "Şu anda hamileliğin çok erken bir aşamasındayız, bu nedenle fazla detaya girmek istemiyoruz. Amber'ın hem kendisi hem de kızı Oonagh Paige adına çok sevindiğini söylemek yeterli" dedi.

'BEŞİK ALMAK İÇİN YÜZÜK İSTEMEYE GEREK YOK'

Sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklayan Amber Heard, kızı Oonagh Paige'in doğum haberini de şöyle açıklamıştı:

“Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Bunun biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

Kaynak: T24