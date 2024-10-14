Elon Musk Hakkında Şok İddia... İhanetten Şüphelenince Bakın Ne Yapmış!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ile sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın eski sevgililerini ve çalışanlarını takip etmek için kurduğu casus ağı iddiaları dünya gündemini sarstı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz basınında yer alan habere göre Musk, eski sevgilisi oyuncu Amber Heard başta olmak üzere mahkemelik olduğu İngiliz dalgıç Vernon Unsworth ve eski çalışanlarını yasadışı yollarla takibe aldı.

İHA İLE TAKİP ETTİ

İddiaya göre; aldatıldığından şüphelenen Elon Musk, sevgilisi Amber Heard'ün kulisine kadar incelemeye aldı. Çiftin beraber olduğu 2017 yılında Musk'ın güvenlik ekibinin, Heard'ın Aquaman filmini çekerken hareketlerini izlemek için Avustralyalı bir özel araştırma firmasını görevlendirdiği iddia edildi.

Birden fazla görevlinin yer aldığı ekip, Heard'ü izlemek için kızılötesi kameralar ve insansız hava araçları kullandı.

PAPARAZİ GİBİ DAVRANMALARINI İSTEDİ

Sevgilisini haftalarca takibe alan Musk, anlaştığı özel firmadan hiçbir masraftan kaçınmamalarını istedi. Öte yandan yakalanma ihtimaline karşı da bir plan yapan Elon Musk, görevlilerden 'paparazi' gibi davranmaları için anlaştı.

İNGİLİZ DALGIÇ İÇİN ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth da Musk mağdurları arasında yer aldı. Unsworth hakkında sosyal medyadan "pedofili" suçlamasında bulunan Musk, daha sonra bu paylaşımını silerek özür dilese de ikili mahkemede karşı karşıya geldi. İddialara göre Musk, o dönem 'pedofili suçlamasını' kanıtlamak için James Howard Higgins isimli özel bir dedektife Dalgıç Unsworth'le ilgili araştırma yaptırdı.

Musk'ın anlaştığı dedektif, İngiliz dalgıcı 7/24 gözetim altında tutarak hakkında bilgi topladı ve bir hayır kurumu çalışanı gibi davrandı. Ancak özel dedektif Higgins'in dolandırıcı olduğu ve Musk'a verdiği bilgilerin tamamının yanlış olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞANLARINI DA TAKİP ETMİŞ

Öte yandan birkaç eski Tesla çalışanı da izlendiklerini ve telefonlarının hack'lendiğini iddia etti.

Tesla, herhangi bir bilgisayar korsanlığı veya yasadışı izlemelerin varlığını kesinlikle reddetse de çalışanlar günün 24 saati takip edildiklerini, kişisel e-postaları ve kısa mesajlarının bile okunduğunu öne sürdü.

Kaynak: Sabah