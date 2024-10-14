ABD'den Vatandaşlarına 'Lübnan'ı Terk Edin' Çağrısı

İsrail'in saldırıları sonrası ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Çağrıda hükümet tarafından sağlanan ek uçuşların sonsuza kadar devam etmeyeceği belirtildi.

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ABD'den Vatandaşlarına 'Lübnan'ı Terk Edin' Çağrısı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan’daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Büyükelçilik, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların devam ettiğini belirterek, ABD hükümetinin 27 Eylül’den bu yana ABD vatandaşları ve aile üyelerinin tahliyesi için uçuşlar organize ettiğini ancak çoğu uçuşun kapasitenin çok altında gerçekleştiğini ifade etti.

'SONSUZA KADAR DEVAM ETMEYECEK'

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, ABD hükümeti tarafından sağlanan ek uçuşların sonsuza kadar devam etmeyeceğini belirterek, “Şu anda ayrılmamayı seçen ABD vatandaşları, durum daha da kötüleşirse acil durum planları hazırlamalıdır. Bu planlarda ayrılış veya tahliye için ABD hükümetine güvenilmemelidir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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