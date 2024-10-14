ABD: Çin'in Tayvan Etrafındaki Askeri Tatbikatından Endişeliyiz

Çin'in, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası çevresinde düzenlediği askeri tatbikattan ciddi endişe duyduğunu bildiren ABD, Çin Halk Cumhuriyeti'nin faaliyetlerini takip etmeyi, ortak kaygılarımızla ilgili müttefik ve ortaklarımızla yakın iletişimde olmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD: Çin'in Tayvan Etrafındaki Askeri Tatbikatından Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin "Ulusal Gün" konuşmasına tatbikatla karşılık vermesinin "yersiz" olduğunu ve bu tür "askeri kışkırtmaların" gerilimi tırmandırma riski taşıdığını vurguladı.

ABD'nin, Çin ordusunun, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası çevresinde yaptığı müşterek askeri tatbikattan ciddi endişe duyduğunu aktaran Miller, Çin'i itidalli davranmaya ve bölgede barış ile istikrarı sarsabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Miller, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin faaliyetlerini takip etmeyi, ortak kaygılarımızla ilgili müttefik ve ortaklarımızla yakın iletişimde olmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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