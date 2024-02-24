Johnny Deep, Prens Selman'a Cemal Kaşıkçı'yı sordu

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın bir arkadaşlık bağı kurduğu iddia edildi.

Depp'in rekor bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'ın Kültür Elçisi olabileceği öne sürülüyor.

Popüler kültür dergisi Vanity Fair, ikili arasındaki dikkat çeken dostluğu yazdı.

Habere göre Depp, son bir yıl içinde, 7 haftadan fazla bir süre Suudi Arabistan'da vakit geçirdi. Kraliyet saraylarında kaldı, ülkeyi yat ve helikopterle gezdi.

Hatta Prens'in özel uçağıyla Londra'da bir konsere gitti ve geri döndü.

Suudi Arabistan'ın Kültür Bakanı olan, Muhammed bin Selman'ın kuzeni Prens Badr bin Farhan Al Saud aracılığıyla tanışan ikilinin derin bir dostluk bağı kurduğu belirtiliyor.

CEMAL KAŞIKÇI SORUSU

Hatta ikili arasındaki arkadaşlık o kadar ilerledi ki, Johnny Depp'in Veliaht Prens'e, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu" sorabildiği iddia edildi.

Habere göre Prens, Depp'in sorusunu rahatlıkla cevapladı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın düşmanlarıyla birlikte çalışan bir casus olduğunu söyledi.

Prens Selman, Kaşıkçı hakkında yalnızca gözaltı emri verdiğini ancak bu talimatın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi halinde kendisinin mutlu olacağına inanan bazı Suudi yetkililer tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Cinayet emri vermediğini dile getiren Prens Selman, yine de sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

"KÜLTÜREL DEVRİMİ BİRİNCİ ELDEN TECRÜBE ETTİM"

Dergiye konuşan Johnny Depp ise Suudi Arabistan deneyimini değerlendirdi.

Önceleri Suudi Arabistan hakkında bilgisiz olduğunu söyleyen Depp, "Ancak sonra orada yaşanan kültürel devrimi birinci elden tecrübe ettim." ifadelerini kullandı.

Amerikalı aktörün, Suudi Arabistan'ın "kültürel rönesansını" tanıtmak için yıllık 7 basamaklı bir sözleşmeyi değerlendirdiği iddia ediliyor.

Suudi Arabistan, Prens Selman'ın "Vizyon 2030" hedefleri kapsamında, madencilikten gayrimenkule, spordan turizme kadar pek çok alanda yüklü yatırımlar yapıyor.

Riyad yönetimi, yeni gelir kaynakları ile petrole olan bağımlılığı ortadan kaldırması hedefliyor.