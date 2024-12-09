Asgari Ücret, Memur ve Emekli Zammı ile Belli Oluyor: Apartmanda Sitede Yaşayanlara Yeni Yıl Sürprizi... ‘Arsa Payı’ Detayına Dikkat!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte site-apartman yönetimleri için aidat maratonu başlıyor. Bina yönetimleri, yeni dönem aidatlarını belirlemek için genel kurul toplantılarını Aralık ile Ocak ayları arasında yapıyor. Aidat artışlarında yasal bir üst sınır bulunmadığı için genellikle enflasyon, memur maaş artışı, emekli zammı veya asgari ücret artış oranı dikkate alınıyor. Özellikle temizlik, güvenlik görevlisi gibi personelleri bulunan sitelerde aidat zamlarında asgari ücret artışı belirleyici oluyor. 2025 yılına ilişkin artışı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın toplanacak ve ay sonuna kadar kararını açıklayacak. Tüm çalışanların olduğu gibi, kat maliklerinin de gözü asgari ücret zammında olacak.

2 YILDA YÜZDE 168 ARTTI

2025 yılına ilişkin aidat beklentilerini açıklayan Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, bu yıl daha ‘kontrol edilebilir’ oranlar görüleceğini söyledi. Son 2 yılda site aidatlarının ekonomik dalgalanmalar ve maliyetlerin hızlı değişiminden fazlasıyla etkilendiğini belirten Bal, “İstanbul’da 2022’den 2023’e geçişte aidat zamları ortalama yüzde 77, 2024 yılı başlarında ise ortalama yüzde 50 seviyesindeydi. İki yıllık süreçteki toplam artış ara zamlarla birlikte yüzde 168 gibi ciddi bir seviyeye ulaştı.

Aidat artışlarının etkenlerine baktığımızda, geçmişteki yüksek oranlı zamların en önemli nedenlerinden biri, enflasyondaki hızlı yükseliş ve buna bağlı olarak site yönetimlerinin maliyetlere hazırlıksız yakalanmasıydı” diye konuştu.

"İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak karşı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve genel kurul davetiyesi eline ulaşmayanlar altı ay içinde sulh mahkemesine iptal davası açabilir. Davayı bir kat malikinin bile açması yeterli oluyor.

ARSA PAYI BELİRLEYİCİ

Binaların işletme projesine bağlı olarak aidatların ortak giderler ve arsa payı oranına göre belirlendiğini kaydeden Serkan Bal, kapıcı, bahçıvan ve benzeri personel giderlerinin eşit paylaştırıldığını dile getirdi. Sigorta, bakım ve onarım gibi giderlerin de arsa payına göre hesaplandığını vurguladı.

Kaynak: Posta Gazetesi