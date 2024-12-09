Bezdiren Hastalıkta Gizli Tehlike, ‘48 Saate Kadar Canlı Kalabilir’

Kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte nezle ve grip vakalarında artış gözlemlendi.Grip aşısının koruyuculuk oranına ilişkin tartışmalar sürerken, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kıskaç grip virüsüne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kıskaç, grip virüsünün sert yüzeylerde 48 saate kadar canlı kalabileceğini açıklayarak uyardı.

“Grip ölümcül sonuçlara neden olabilen bir hastalık olsa da gripten korunmak mümkün” diyen Kıskaç, grip aşısının yüzde 60 oranında koruyuculuk sağladığını ifade etti.

“SOĞUK ALGINLIĞI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İYİLEŞİR”

Gribin özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Kıskaç, “Burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve hafif yorgunluk belirtileriyle kendini gösteren soğuk algınlığı genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ve komplikasyon riski düşüktür” dedi.

“48 SAATE KADAR CANLI KALABİLİR”

Gribin çoğunlukla damlacık yoluyla yayıldığını belirten Kıskaç şunları söyledi: Hasta bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan virüs parçacıkları, diğer insanların solunum yollarına girerek enfeksiyona neden olur. Grip virüsünün bulaşıcılığı özellikle belirtilerin başlangıcından itibaren ilk 3-4 gün boyunca yüksektir. Gripli bireylerin kendilerini izole etmeleri ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Grip virüsü, sert yüzeylerde 48 saate kadar canlı kalabilir.

“SOĞUK HAVA GRİP İÇİN DOĞRUDAN BİR NEDEN DEĞİL”

Soğuk havanın gribe neden olmadığını ifade eden Dr. Kıskaç, “Soğuk havalarda insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirdiği için virüslerin yayılması kolaylaşıyor. Havalandırması yetersiz ortamlar, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırıyor. Soğuk hava grip için doğrudan bir neden olmasa da, virüsün yayılmasına ve hastalığın görülme sıklığının artmasına katkıda bulunabilir” dedi.

Kaynak: İHA