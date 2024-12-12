Marvel’in Yıldızı Kaptan Amerika'dan Sürpriz Hamle, Hayranları Sevinçten Havalara Uçtu

2011-2019 yılları arasında 8 sene boyunca Kaptan Amerika rolüyle hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans, "Avengers" filminde oynadığı Steve Rogers rolüne de veda etmişti. Kaptan Amerika hayranlarını sevinçten havalara uçuracak haber geldi.

“MARVEL SİNEMATİK EVRENİ'NE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Beyaz Perde’de yer alan habere göre, ünlü oyuncu Chris Evans, Marvel Studios'un “Avengers: Doomsday” kadrosuna katılarak Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönmeye hazırlanıyor. Belirtildiğine göre, canlandıracağı karakter tam olarak bilinmeyen Evans'ın projede yer alıp almayacağına dair ise henüz kesin bir karar duyurulmadı.

Kaynak: Beyaz Perde