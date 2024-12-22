Interstellar 10 Yıl Sonra Bile Salonları Doldurdu

2014 yılında vizyona girdiğinde izleyenleri derinden etkileyen, uzayın engin karanlığında insanoğlunun hayatta kalma mücadelesini anlatan Interstellar, 10 yıl sonra yeniden IMAX salonlarında izleyicilerle buluştu. Christopher Nolan’ın ustalık eseri orijinal formatında bir kez daha sinemaseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Bu özel gösterim yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 165 IMAX salonunda sınırlı sayıda izleyiciyle buluştu. Ancak bu sınırlı dağıtım bile büyük bir coşku yaratmaya yetti. Beş gün gibi kısa bir sürede 7.5 milyon dolar hasılat elde eden film, birçok hayranın yeniden sinema salonlarına akın etmesine neden oldu. Öyle ki, tükenen biletler karaborsada 215 dolara kadar alıcı buldu.

TÜRKİYE'DE İLGİ BÜYÜK

Interstellar’ın büyüsü Türkiye’yi de sardı. Film, ülke genelinde yalnızca 10 IMAX salonunda gösterime girmesine rağmen bir haftada 14.509 izleyiciye ulaştı. Bu rakam, sınırlı gösterim kapsamına rağmen filmin hala geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu kanıtladı.

NOLAN GURURLU

Filmin yeniden izleyicilerle buluşması en çok da yönetmen Christopher Nolan’ı mutlu etti. Associated Press’e (AP) konuşan Nolan, bu deneyimi “çok ödüllendirici” olarak tanımladı. “10 yıl sonra bile izleyicilerin filmi büyük ekranlarda, orijinal formatında görmek istemesi büyük bir mutluluk,” diyen Nolan, sinema salonlarının gücüne olan inancını bir kez daha vurguladı.

Yönetmen, Interstellar için verdiği mücadelenin bir an olsun azalmadığını belirterek, “Film formatının değerini korumak için uğraştık ve bugün bu çabanın karşılığını görmek beni fazlasıyla gururlandırıyor,” ifadelerini kullandı.

SİNEMANIN BÜYÜSÜ

Interstellar, IMAX tarihinde önemli bir yer edindi. Film, yeniden gösterimiyle birlikte IMAX’in en çok izlenen 9. filmi olmayı başardı. Nolan, bu başarının sinemanın büyüsünü koruduğuna ve izleyicilerin büyük ekran deneyiminden vazgeçmediğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi