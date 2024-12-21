Mustafa Keser Kötü Haberi Verdi: Eşi Gibi...

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, verdiği haberle hayranlarını üzdü. 79 yaşındaki sanatçı katıldığı bir davette kansere yakalandığını duyurdu.

Öksürük problemi yaşaması nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirten Keser, yapılan detaylı tetkikler sonrasında kendisine kanser teşhisi konulduğunu belirtti. Keser, konuya ilişkin açıklamasında, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Keser’in pazartesi günü yapılacak son tetkiklerin ardından 2025’in ilk günlerinde ameliyat olması bekleniyor. Diğer yandan, Mustafa Keser’in eşi Nilüfer Keser’in de kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Kaynak: Haber Merkezi