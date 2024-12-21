Çanakkale'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, Seferler İptal

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Geyikli’den kalkması planlanan arabalı vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor.

Çanakkale'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, Seferler İptal

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına dolayısıyla Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattındaki seferlerden 2'si daha iptal edildi.

Çanakkale'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, Seferler İptal - Resim : 1

İKİ SEFER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Çanakkale'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, Seferler İptal - Resim : 2

SABAH SAATLERİNDEKİ SEFERLERDE DE İPTALLER YAŞANDI

Bozcaada'dan 07.00 ile Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler de aynı nedenle yapılamamıştı.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferlerde ise şu ana dek bir iptal kararı verilmedi.

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Kaynak: AA

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