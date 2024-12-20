Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'ne göre, 21 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde Ege Denizi'nde fırtına etkili olacak.

Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 21 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde Ege Denizi’nde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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