Trump'ın Hayatını Film Yapan Yapımcıya İngiltere Yolu Açıldı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mark Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında "değerli kariyere" sahip olduğunu belirtti. İngiltere Özel Temsilciliğine Burnett'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, yapımcının bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını ifade etti.

Trump, kendi kariyerini anlatan The Apprentice filminin yanı sıra ABD'deki Survivor ve The Voice gibi yarışmaların yapımcılığını üstlenen Burnett'in, ticaret, kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını bildirdi.

5 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkan Trump daha önce yaptığı açıklamada, yıl içinde vizyona giren filmi beğenmediğini söylemişti.

Öte yandan Trump, 2 Aralık’ta Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) milyarder iş insanı Warren Stephens'i, ABD’nin Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

ROMA'YA EMLAK BARONU

Donald Trump, iş insanı Tilman J. Fertitta'nın ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul şirketleri kurarak birçok kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi Fertitta'yı, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Kaynak: AA