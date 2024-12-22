Kızıldeniz'de Dost Ateşi! ABD Kendi Savaş Uçağını Düşürdü

ABD Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladı. Dost ateşi sonucu meydana gelen kazada iki pilotun da kurtulduğu bildirildi.

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Kızıldeniz'de Dost Ateşi! ABD Kendi Savaş Uçağını Düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Kızıldeniz'de meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bölgede "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

NBC News'in haberine göre açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Etiketler
Kızıldeniz ABD savaş Uçak
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