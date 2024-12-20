Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın 'Övgü Dolu' Sözlerine İlk Cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerini de yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Amerika'nın seçilmiş Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye ve Türkiye ve sizinle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sizinle ilgili övgü dolu sözleri var. Sizin için 'Çok akıllı bir adam, çok güçlü, çok çetin, iyi anlaştığım biri' diyor. Bu konularda, bu söyledikleriyle ilgili ne diyeceksiniz? Suriye ile ilgili de 'Suriye'de olacakların anahtarı Türkiye'dir' diyor. 'Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var' diyor. 'Ve ben bundan rahatsız değilim' diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

Erdoğan'ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:

"Sayın Trump’ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye’ye bakışını özetliyor. Türkiye’nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar. Türkiye’nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz.

Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Şam’da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın.

"DOĞRU SÖZE NE DENİR?"

Türk beklenendir, sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye’nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük. Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık.

Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye’de Beşar Esad iktidarının sona ermesinin ardından yaptığı konuşmada, Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye olduğunu belirterek, “Erdoğan çok zeki biri” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye için "Büyük bir güç" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise "Benim çok iyi anlaştığım biri" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi