Arabeskin Efkarlı Sesi Hakan Taşıyan’ı Botoks Sonrası Kimse Tanıyamadı, 'Mona Lisa Gibi…'
Arabesk müziğin efkarlı sesi Hakan Taşıyan’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Botoks yaptıran ünlü şarkıcının yüz ifadesi büyük dikkat çekti. Taşıyan’ın mimikleri dünyaca ünlü tablo Mona Lisa ile kıyaslandı. İşte Taşıyan’ın son hali…
Tuğçenur Acar
Güz Gülleri”, “Hazin Geliyor”, “Sen Uyurken Gideceğim”, “Gelin Olduğun Gece”, “Ağlama Dayanamam” gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran arabesk müziğin efkarlı sesi Hakan Taşıyan’ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
Ünlü şarkıcının yüzüne yaptırdığı botoks işlemi sosyal medyanın diline düştü. Yaklaşık 5 yıl önce karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı, 2020 yılında ölümden dönmüş yürekleri ağza getirmişti.
Sağlığına kavuştuktan sonra botoks işlemi yaptıran Taşıyan’ın estetik öncesi ve sonrası hali dikkat çekti.
Kliniğin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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