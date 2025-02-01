Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek Duyurdu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahnedeyken eşi Okan Kurt, ölümden döndü. Demet Akalın, eşinin yaşadığı üzücü kazayı “Dikiş atılmış, aklım çıktı Allah korudu” diyerek duyurdu. İşte ünlü sanatçıya ecel terleri döktüren kaza ve detayları…

Mert Odabaş Mert Odabaş
Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek Duyurdu

Sosyal medyada yazdığı yorumlarda kullandığı ifadeler ve asla uymadığı Türkçe kurallarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez herkesi korkuttu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Akalın, eşi Okan Kurt’un yaşadığı talihsiz kazayı duyurdu.

Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek Duyurdu - Resim : 1

ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Akalın, kendisi sahnedeyken eşinin karanlıkta eve girdiğini, cam kapıyı göremediği için çarpıp yaralandığını açıkladı. Çarpmanın etkisiyle Okan Kurt’un elinde ve bacaklarına kesikler oluştu. Akalın, eşinin el ve bacaklarına dikiş atıldığını söyledi.

Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek Duyurdu - Resim : 2

'AKLIM ÇIKTI, ALLAH KORUDU'

Ünlü şarkıcı yaşadıkları olayı “Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu” diyerek duyurdu.

Akalın’ın paylaşımının ardından hayranları ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek Duyurdu - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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