Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek Duyurdu

Sosyal medyada yazdığı yorumlarda kullandığı ifadeler ve asla uymadığı Türkçe kurallarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez herkesi korkuttu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Akalın, eşi Okan Kurt’un yaşadığı talihsiz kazayı duyurdu.

ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Akalın, kendisi sahnedeyken eşinin karanlıkta eve girdiğini, cam kapıyı göremediği için çarpıp yaralandığını açıkladı. Çarpmanın etkisiyle Okan Kurt’un elinde ve bacaklarına kesikler oluştu. Akalın, eşinin el ve bacaklarına dikiş atıldığını söyledi.

'AKLIM ÇIKTI, ALLAH KORUDU'

Ünlü şarkıcı yaşadıkları olayı “Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var, gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu” diyerek duyurdu.

Akalın’ın paylaşımının ardından hayranları ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi