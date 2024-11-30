Kiracısıyla Mahkemelik Olmuştu: Demet Akalın 'Ev Krizi'ne Çözümü Böyle Buldu

Türkiye'de artan yaşam maliyeti ve kiralarda artış, ev sahipleri ve kiracılar arasında sık sık tartışmalara neden oldu. Şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı problem yüzünden, evini satmak zorunda kaldığını anlattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demet Akalın, "Mankenlik yaparak aldığım o evi, maalesef satmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Kiracısıyla bir süredir problem yaşadığını belirten Demet Akalın, Söylemezsem Olmaz programında yaşadığı süreci anlattı. Akalın, yaşadığı durumu, “Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum” ifadeleriyle anlattı.

Daha önce de kiracısına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Akalın, “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor. Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi