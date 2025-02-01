İbrahim Tatlıses Bu Ölümle Yıkıldı, En Yakınıydı...

Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı ve sahnede kendisini hiç yalnız bırakmayan davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti. Ahmet İzge, Tatlıses’in dışında çok sayıda ünlü isimle de defalarca sahneye çıkmıştı.

ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşana Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiği bilgisini de paylaştı. Tatlıses, "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" diyerek iptal gelişmesini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi