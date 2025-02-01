İbrahim Tatlıses Bu Ölümle Yıkıldı, En Yakınıydı...

İbrahim Tatlıses en yakınındaki ismin ölüm haberiyle sarsıldı. Tatlıses, yıllardır sahneye beraber çıktığı davulcu Ahmet İzgi’nin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan Tatlıses, sahnesini de iptal ettiğini belirtti.

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İbrahim Tatlıses Bu Ölümle Yıkıldı, En Yakınıydı...

Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı ve sahnede kendisini hiç yalnız bırakmayan davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti. Ahmet İzge, Tatlıses’in dışında çok sayıda ünlü isimle de defalarca sahneye çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses Bu Ölümle Yıkıldı, En Yakınıydı... - Resim : 1

ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşana Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses Bu Ölümle Yıkıldı, En Yakınıydı... - Resim : 2

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiği bilgisini de paylaştı. Tatlıses, "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" diyerek iptal gelişmesini duyurdu.

İbrahim Tatlıses Bu Ölümle Yıkıldı, En Yakınıydı... - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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