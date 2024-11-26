İbrahim Tatlıses'ten Kötü Haber, Dua İstedi

Uğradığı silahlı saldırı sonrasında felç kalan İbrahim Tatlıses, son dönemde kızı Dilan Çıtak ve eski dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelirken bu kez sevenlerinden dua istedi.

14 Mart 2011 tarihinde silahlı saldırıya uğraması sonucu felç kalan İbrahim Tatlıses, tedavi seanslarına yeniden başladığını duyurdu. Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Tatlıses’in çağrısı sonrası, sosyal medyada yorum yağarken, kullanıcılar, 'geçmiş olsun', 'sen yine başarırsın', 'dualarımız seninle' gibi ifadeler kullandı.