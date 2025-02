Hollywood'un Efsanevi Yıldızı Eşiyle Birlikte Ölü Bulundu

Hollywood'un efsanevi isimlerinden, iki Oscar ödülü ve beş adaylığı olan 95 yaşındaki ABD'li aktör Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpekleri California Santa Fe'de bulunan evlerinde ölü bulundu. 34 yıldır evli olan çiftin ve köpeklerinin ölümü şok etkisi yarattı.

Henüz sebebi belirlenmeyen ölümler kamuoyunda şüphe uyandırırken, polisin şu anda cinayet şüphesi bulunmadığı belirtildi. Polis, ölümlerin ne zaman gerçekleştiğine dair henüz bir bilgileri olmadığını da sözlerine ekledi.

OYUNCULUĞU BIRAKMIŞTI

Gene Hackman; "The French Connection", "Bonnie and Clyde", "Superman" ve "The Royal Tenenbaums" gibi ikonik filmlerle tanınıyordu. 2004 yılında artık film çekmeme kararı alıp kariyerini noktaladığını açıkladı ve o zamandan beri kitap yazıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi