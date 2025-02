Grammy Ödüllü Sanatçı Roberta Flack Yaşamını Yitirdi

Güçlü sesi ve etkileyici şarkılarıyla müzik dünyasının bir dönemine damga vuran Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, 88 yaşında hayatını kaybetti.

2022’de ALS teşhisi konulan ve artık şarkı söyleyemediğini açıklayan ünlü şarkıcının ailesinin yanında vefat ettiği doğrulandı.

Sanatçının temsilcisi ölüm haberini şu sözlerle paylaştı:

“Muhteşem Roberta Flack’in 24 Şubat 2025 sabahı hayata veda etmesinden dolayı üzgünüz. Ailesinin yanında huzur içinde öldü. Roberta sınırları ve rekorları yıktı. Aynı zamanda gururlu bir eğitimciydi"

ROBERTA FLACK KİMDİR?

Piyanist bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açan Roberta Flack, genç yaşlarında klasik müzik eğitimi aldı. 15 yaşında Howard Üniversitesi’ne tam burslu olarak giriş yapan ünlü isim, profesyonel kariyerine Washington D.C.‘deki gece kulüplerinde ve otellerde sahne alarak giriş yaptı.

Flack’in kariyerindeki kritik dönüm noktası ise Clint Eastwood’un 1971 yapımı Play Misty for Me filminde "The First Time Ever I Saw Your Face" yorumunun unutulmaz bir sahnede kullanılmasıyla oldu.

Bu şarkıyla Grammy ödülünü alan Flack, 1973’teki "Killing Me Softly with His Song" şarkısıyla En İyi Plak dalında üst üste Grammy kazanan ilk sanatçı oldu.

1970'lerde "Feel Like Makin' Love" gibi hitlere imza atan Flack, Donny Hathaway ile yaptığı "Where Is the Love" ve "The Closer I Get to You" düetleriyle de ses getirerek sanat camiasında güçlü bir yer elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi