'Hattatların Reisi' Hasan Çelebi Hayatını Kaybetti

Yaşayan en büyük hattat ustası olan ve "Hattatların Reisi" olarak anılan sanatçı Hasan Çelebi, 88 yaşında vefat etti. Çelebi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da taziye mesajları geldi.

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'Hattatların Reisi' Hasan Çelebi Hayatını Kaybetti

Dünyanın birçok yerinde pek çok camide imzası olan, "Hattatların Reisi" olarak bilinen 88 yaşındaki hattat Hasan Çelebi, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çelebi'nin vefatını, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı.

Koca, paylaşımında "Hasan Çelebi üstadımız ebedi aleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla, sürekliliğine güç kattı. Kendisi Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Sağlık sorunları yaşadığı yakın dönemde tedavisiyle ilgilenebilmiş olmak benim için bir talih. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gözümüzde, gönlümüzde yeri baki" ifadelerini kullandı.

'Hattatların Reisi' Hasan Çelebi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Hasan Çelebi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Erdoğan, "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

'Hattatların Reisi' Hasan Çelebi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sultanahmet'ten Büyük Çamlıca Camii'ne, Malezya'daki Sri Sendayan Camii'ne kadar birçok eserde imzası bulunan Çelebi, yetiştirdiği öğrencilerle de sanatını nesilden nesile aktardı. 2010 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiğimiz, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen son olarak da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü alan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından ders aldı. Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarından taştı. Dünyanın birçok yerinde 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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