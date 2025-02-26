Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti

Kaza sonrası Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Koca bir otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" diyerek kazanın şiddetini anlattı.

Hafif ağrıları olduğunu belirten Ar, "İki kez kafamı aracın tavanına çarptım, kollarım mosmor, ellerim şiş. Ama gerçekten ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çektirdim, dizimde kırık yok ama kavun büyüklüğünde bir şişlik var" şeklinde konuştu.