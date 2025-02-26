Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti
Ünlü oyuncu Müjde Ar ve eşi eski Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ercan Karakaş, büyük bir trafik kazası geçirdi. Ölümden dönen çifte otobüs çarptı. Müjde Ar korkunç kazanın ardından ilk kez açıklamada bulundu ve neler yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
Kaynak: Magazinsortie
Ünlü oyuncu Müjde Ar ve eşi eski Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ercan Karakaş, korkunç bir trafik kazası atlattı.
Bir özel halk otobüsünün otomobillerine çarpması sonucu ikili, büyük bir tehlike yaşadı. Kazada hafif yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.
Müjde Ar’ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle başvurduğu ve sağ dizinde ödem ile şişlik tespit edildiği belirtildi.
Kaza sonrası Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Koca bir otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" diyerek kazanın şiddetini anlattı.
Hafif ağrıları olduğunu belirten Ar, "İki kez kafamı aracın tavanına çarptım, kollarım mosmor, ellerim şiş. Ama gerçekten ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çektirdim, dizimde kırık yok ama kavun büyüklüğünde bir şişlik var" şeklinde konuştu.