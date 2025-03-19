Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur'dan 2 Ay Sonra Gelen İtiraf

Arabeskin güçlü sesi usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiş, cenaze törenine farklı illerden binlerce hayranı akın etmişti.

Şarkıları son ses sokaklarda söylenen Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından kızı Tuğçe Tayfur ile olan kaosa her gün bir yenisi eklenmiş, tartışmaların ardı arkası kesilmemişti.

Babasının akrabaları tarafından cenazeden kovulan Tuğçe Tayfur, sonraki süreçte sessizliğini bozarak isyan etmişti. Tayfurlar arasındaki kaos bir süreliğine dinmişken, Tuğçe Tayfur’un doğum günündeki ‘Ferdi Tayfur’ detayı görenleri duygulandırdı.

39 yaşına giren Tuğçe Tayfur doğum gününde takipçilerinin kendisi için hazırladığı Ferdi Tayfur’lu videoları herkesi hüzünlendirdi.

'BU YIL BİR KANADIM DAHA GİTTİ'

Doğum gününde babasını özlemle anan Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda özlemini şu sözlerle dile getirdi:

Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam… Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.

FERDİ TAHA DA 17 OLDU

Öte yandan Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur 17.yaşını babasının fotoğrafıyla birlikte şu sözlerle kutlamıştı: Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.

Kaynak: Haber Merkezi