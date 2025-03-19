Levent Üzümcü'den 'İmamoğlu' İsyanı, Eylem Yasakları Sonrası Tek Bir Şey Söyledi

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Üzümcüoğlu, gözaltı sonrasında alınan eylem yasağını “Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?” diyerek eleştirdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Levent Üzümcü'den 'İmamoğlu' İsyanı, Eylem Yasakları Sonrası Tek Bir Şey Söyledi

Dün üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alınmasının ardından siyasilerden tepkiler art arda gelirken ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı.

Levent Üzümcü'den 'İmamoğlu' İsyanı, Eylem Yasakları Sonrası Tek Bir Şey Söyledi - Resim : 1

'BUNU YAŞATANLARI UNUTMA'

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine “Belki üniversite, belki lisedesin…aklın almıyor, sinirlerin bozuluyor, ümidine ve hayallerine tutunmaya çalışıyorsun ya… hah işte, bu duyguyu ve sana bunu yaşatanları asla unutma cancağzım. Unutursan hatırlatır kendini bunlar, aman deyim” sözleriyle tepki gösteren tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına da sessiz kalmadı.

Levent Üzümcü'den 'İmamoğlu' İsyanı, Eylem Yasakları Sonrası Tek Bir Şey Söyledi - Resim : 2

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Levent Üzümcü İstanbul’da alınan 4 günlük eylem yasağı kararına “Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?” diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu Gözaltına AlındıEkrem İmamoğlu Gözaltına AlındıGündem

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi!Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Çığ Gibi!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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