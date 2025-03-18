Ünlülerden Çanakkale Mesajları: ‘Beraberliğin En Büyük Nişanesi’

Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 110’uncı yıl dönümünde ünlü isimler anma mesajları art arda geldi. İşte ünlü isimlerin Çanakkale kahramanları için verdikleri mesajlar…

'SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM'

Hülya Koçyiğit: 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık ve fedakârlıkla tarihe altın harflerle yazdığı destanın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

Tan Sağtürk: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehirleri Anma Günü. Şehitlerimizin hatırasına minnet ve saygıyla...

'BERABERLİĞİN EN BÜYÜK NİŞANESİ'

Erdal Beşikçioğlu: Vatan toprağına düşen her bir can, bu milletin özgürlüğe olan inancını ve sarsılmaz iradesini tarihe nakşetti. O ruh, o cesaret, o fedakârlık; milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir.

Erol Evgin: Sevgili dostlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

'ATATÜRK’Ü ÖZLEMLE ANIYORUM'

Kenan Doğulu: 110 yıl önce Çanakkale'de yükselen ışık, bugün hâlâ tüm Türkiye'yi aydınlatıyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum.

Ali Sürmeli: 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz.

Demet Akalın: 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun.

Özge Ulusoy: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez. Çanakkale şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz.

Çağla Şıkel: Tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

Alişan: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ'

Engin Altan Düzyatan: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez! Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Nazan Şoray: 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehit ve Gazileri Anma Günü kutlu olsun. Rahmet ve minnetle...

Hakan Taşıyan: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

Anıl Altan: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez! Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

İbrahim Tatlıses: 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Şehit ve Gazileri Anma Günü kutlu olsun. Rahmet ve minnetle...

Kaynak: Haber Merkezi