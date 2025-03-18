Oscar Ödülleri'nin Sunucusu Belli Oldu, Esprili Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı

Bu yıl da tüm dünyada milyonlarca izleyici toplayan, sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Akademi (Oscar) Ödülleri, gelecek sene 98'inci kez düzenlenecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 15 Mart 2026'da gerçekleşecek törenin sunucusunu açıkladı.

ABD'nin en ünlü komedyenlerinden 61 yaşındaki Conan O’Brien'ın, bu yıl büyük beğeni toplayan performansının ardından görevini devam ettireceği belirtildi.

Adrien Brody

'ADRIEN BRODY' GÖNDERMESİ

Yeniden Oscar töreni sunacağının açıklanması sonrasında Conan O’Brien, “Oscar'ları sunmamın tek sebebi, Adrien Brody’nin konuşmasını bitirmesini duymak istemem” yorumunu yaptı.

Adrien Brody’nin "The Brutalist" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ikinci kez kazandığında yaptığı 5 dakika 40 saniyelik konuşması, Oscar tarihinin en uzun konuşması olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Haber Merkezi