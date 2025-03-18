Pelin Akil'den Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt
Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'ın boşanacağına yönelik iddialar magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Çiftin kayak tatili ise bu iddiaları yalanlar nitelikte oldu. İşte herkesin konuştuğu o paylaşım ve yorum...
Sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü çiftin boşanacağı uzun zamandır konuşuluyordu.
Oyuncu Pelin Akil, oyuncu eşi Anıl Altan'la 2016 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden 3 yıl sonra ikiz çocukları dünyaya geldi.
Çift, sosyal medyada paylaştıkları mutlu aile tablosu fotoğraflarıyla kısa sürede büyük ün kazandı. Sevenleri, çiftin ve çocuklarının her anını sosyal medyada takip etmeye başladı.
Pelin Akil ile Anıl Altan'ın dillere destan mutlu evliliğinin üstüne gölge düştüğü iddia edildi. Uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarına karşı yanıt yine sosyal medyadan geldi.
Ailecek kar tatiline giden çift, boy boy fotoğraflarla adeta düşman çatlattı. Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak pozuna yaptığı yorum da olay oldu. Akil'in eşinin fotoğrafına iki alev emojisi bırakması, takipçileri tarafından "barışma sinyali" olarak değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi