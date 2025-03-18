Tanyeli’ye En Acı Veda, Gözyaşları Sel Oldu... Oğlu ve Eşi Ayakta Durmakta Zorlandı

Ünlü oryantal Tanyeli, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. 2,5 yıl kanserle mücadele eden ünlü isim, bugün toprağa verildi. Tanyeli'yi sanat dünyası yalnız bırakmadı.

EŞİNDEN GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Cenazeye sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman ve Pınar Eliçe gibi isimler törende yer aldı. Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, büyük bir acı içinde, "İki buçuk yıl boyunca insanüstü bir mücadele verdik ama maalesef kaybettik. Harika bir eşti, çok iyi bir anneydi. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

SANAT CAMİASI YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçı dostları da Tanyeli'yi duygusal sözlerle andı. Deniz Seki, hastanede entübe edilmeden önce kendisiyle vedalaştığını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Allah ailesine ve evlatlarına sabır versin" dedi.

BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tanyeli, vasiyeti üzerine Bodrum’daki aile mezarlığında, annesinin yanında toprağa verilecek.

2,5 YIL KANSERLE MÜCADELE ETTİ

Tanyeli, hastalığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve büyük bir mücadeleye girişmişti. Küba’da kanser tedavisi için umut aramış, fakat uygun bir aşı bulunamadığını açıklamıştı. Süreç boyunca doktorlarının tüm önerilerini uygulayan sanatçı, hastalığına karşı büyük bir direnç göstermişti.

Hayatının son döneminde birçok farklı tedavi yöntemi denemesine rağmen hastalığı ilerleyen Tanyeli, her zaman umudunu korumuştu. Son röportajlarında kanserin damarlara tutunması nedeniyle ameliyat olamadığını ve farklı ülkelerdeki tedavi yöntemlerini araştırdığını söylemişti. Ancak ünlü isim, tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi