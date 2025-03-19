Tanyeli'nin Eşinden Duygulandıran Paylaşım

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygulandıran bir paylaşım geldi.

Esma Karayel Esma Karayel
Tanyeli'nin Eşinden Duygulandıran Paylaşım

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 2.5 yıl boyunca verdiği mücadeleyi kaybeden Tanyeli'nin cenazesi, dün Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine Bodrum’daki aile mezarlığına, 2015 yılında kansere yenik düşen annesi ve Yeşilçam oyuncusu Dolgan Sezer’in yanına defnedildi.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Eşi İlker Sünneli, Tanyeli’nin kaybının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Yıllar önce birlikte çektikleri bir videoyu paylaşan Sünneli, “Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Tanyeli'nin Eşinden Duygulandıran Paylaşım - Resim : 1

"BENİ BIRAKMADI" DEMİŞTİ

Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşiyle ilgili, "Ona, ‘Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor’ dedim ama gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti, çok talihsiz bir adam. Bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni" sözleriyle eşine olan minnettarlığını dile getirmişti.

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