Hacı Sabancı Sessizliğini Bozdu, Sosyete Sallandı! 'Onunla İlgili…'

“BEN İLGİLENMİYORUM”

Hacı Sabancı, ortaya çıkan DNA raporu sonucuna ilişkin ilk kez konuştu. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” diye konuştu.