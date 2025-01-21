Hacı Sabancı Sessizliğini Bozdu, Sosyete Sallandı! 'Onunla İlgili…'
Sabancılar ailesinin gündemine bomba gibi düşen ‘gayrimeşru’ çocuk olayının ardından Hacı Sabancı ilk kez konuştu. Sabancı, “Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi.
Kaynak: Hürriyet
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı’nın sosyal medyadan tanıştığı Fatma D. İsimli kadınlar yaşadığı birliktelikten 3-4 yaşında bir erkek çocuğunun olduğu ortaya çıkmış, skandal Sabancı ailesinde resmen deprem etkisi yaratmıştı.
“BEN İLGİLENMİYORUM”
Hacı Sabancı, ortaya çıkan DNA raporu sonucuna ilişkin ilk kez konuştu. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Fatma D. isimli genç kadın 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli çocuğunun babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı.
2021 yılından bu yana Nazlı Sabancı ile evliliği devam eden Hacı Sabancı, iddiaları reddetmişti. Hacı Sabancı’nın Adli Tıp Kurumu’na verdiği DNA örneği, Sabancı ile yüzde 99.99 uyumlu çıkmıştı.
SABANCILAR’DAN HACI’YA DESTEK
Sosyeteyi sarsan DNA raporunun ardından Hacı Sabancı eşi Nazlı ve kızı ile birlikte Instagram hesabında kalp emojili fotoğraf paylaşmıştı. Nazlı Sabancı da eşi Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyarak bir fotoğraf yayınlamıştı.
Çiftin ardından Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan da dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
Arzu Sabancı paylaşımında “Bugün babaanne oluşumun yıldönümü” yazılı kendi fotoğrafını koyup, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.