Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılık Sonrası Mert Ramazan Demir’e Manidar Şarkı

100.bölümde final yapmaya hazırlanan Star TV’nin reytingleri düştükçe düşen dizisi Yalı Çapkını’nın yıldız oyuncusu Afra Saraçoğlu güzelliği kadar sesiyle de iddialı olduğunu gösterdi.

Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği bir eğlence mekanında aşk şarkılarının mimarı Sezen Aksu’nun Vazgeçtim isimli şarkısını seslendirdi.

Yakın zamanda sevgilisi Mert Ramazan Demir’den ayrılan ve sosyal medyadan takipten çıkan başarılı oyuncunun, bu şarkıyı seçmesi Ramazan Demir’e gönderme olarak algılandı.

Afra’nın Vazgeçtim şarkısını seslendirmesine “Şarki çok manidar olmuş Yok olma zamanı yok oldular bitti gitti ikisini de çok seviyorum hayırlısı olsun” yorumu yapıldı.

AFRA PASI ATTI ŞİMDİ SIRA MERT’TE

Son bölümleriyle seyirciden eleştiri üzerine eleştiri alan dizinin bir ayrılıp bir barışan genç çiftinin ayrılığının ne kadar süreceği merak edilirken, Afra’nın bu adımına Mert’in nasıl geri dönüş yapacağı ise merak konusu oldu.

HERKESTEN TAM PUAN ALDI

Performansı çok beğenilen Afra’ya sosyal medyada “Her şey yakışıyor”, “Çok doğal”, “Maşallah”, “Yetenek abidesi” gibi olumlu yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi