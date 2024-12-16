Star TV'den Yalı Çapkını Resti! Apar Topar Finali Yapılacak
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, üç sezondur izleyicileri ekran başına çekmeye devam ederken, dizinin final yapacağı tarih belli oldu.
Kaynak: birsenaltuntas.com
3 sezondur ekranlarda yer alan ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin final tarihiyle ilgili gelişmeler netleşmeye başladı.
REYTİNG KURBANI OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi, önceki sezonlarda yakaladığı başarı sayesinde final kararından vazgeçilerek bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak bu sezon elde edilen reytinglerin beklentilerin altında kalması, yapım ekibini planlarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti.
Dizi reytinglerindeki dalgalanmalar sebebiyle kesin bir karar verilememiş olsa da, reytinglerin çok fazla düşmemesi durumunda dizinin 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor.
NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Dizinin 13 Aralık'ta yayınlanan 87. bölümüyle birlikte yılbaşı haftasında bir haftalık reklam tatili yapması planlanıyor. Bu sürecin ardından Yalı Çapkını, mart ayı sonunda ekrana gelecek olan büyük finaliyle izleyicisine veda edecek. Ancak reytinglerin daha da düşmesi durumunda final tarihinin daha erkene çekilebileceği belirtiliyor.