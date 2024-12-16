Star TV'den Yalı Çapkını Resti! Apar Topar Finali Yapılacak

NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin 13 Aralık'ta yayınlanan 87. bölümüyle birlikte yılbaşı haftasında bir haftalık reklam tatili yapması planlanıyor. Bu sürecin ardından Yalı Çapkını, mart ayı sonunda ekrana gelecek olan büyük finaliyle izleyicisine veda edecek. Ancak reytinglerin daha da düşmesi durumunda final tarihinin daha erkene çekilebileceği belirtiliyor.