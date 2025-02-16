Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahtalı Mıçe olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dün vefat eden Kahtalı Mıçe için paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı yaptığı paylaşımda, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kahtalı Mıçe, dün uzun süredir kanser tedavisi için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kahtalı Mıçe, 5 yıl önce Aslan olan soy ismini mahkeme kararıyla Kahtalı olarak değiştirmişti. Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kaynak: AA

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