Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dün vefat eden Kahtalı Mıçe için paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı yaptığı paylaşımda, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.



Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 16, 2025

Kahtalı Mıçe, dün uzun süredir kanser tedavisi için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kahtalı Mıçe, 5 yıl önce Aslan olan soy ismini mahkeme kararıyla Kahtalı olarak değiştirmişti. Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA