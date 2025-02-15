'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti

Yaklaşık 1 yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı'dan acı haber geldi. Kahtalı, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı'ya geçen yılın şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ünlü sanatçı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bir yıldır kanserle mücadele eden ünlü sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ünlü sanatçı için memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, adını taşıyan kültür merkezinde tören yapılacak. Ünlü sanatçı, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı'ya geçen yılın şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ünlü sanatçı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bir yıldır kanserle mücadele eden ünlü sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da hayatını kaybetti.

'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti - Resim : 1

KIZINDAN AÇIKLAMA

Kahtalı'nın kızı Venda Altuntaş, "Doğduğu coğrafyanın ve birlikte büyüdüğü halkın ortak sesi olan, mutluluğunu, kederini, sevincini, insana dair ne varsa her şeyi türkülerle aktaran babam, toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Büyük ozanların eserlerini çok büyük bir cesaretle seslendirerek var olmak istediği 'Halk adamı' tanımlamasının içerisine adını yazdırmayı başarmıştır. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle acı haberi duyurdu.

'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti - Resim : 2

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ünlü sanatçı için memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, adını taşıyan kültür merkezinde tören yapılacak. Ünlü sanatçı, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Kaynak: DHA

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