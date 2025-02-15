Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den 'Kahtalı Mıçe' Mesajı, 'Adını Yaşatacağız'

Türk halk müziğinin usta isimlerinden ve Adıyaman’ın kültür elçilerinden Kahtalı Mıçe 74 yaşında vefat etti. Sanatıyla geniş kitlelere adını duyuran, türküleriyle hafızalara kazınan değerli sanatçının vefatı, memleketinde ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında, “Sesiyle gönüllerimize taht kuran, Nemrut’umuzun güneşi, memleketimizin kültür elçisi Kahtalı Mıçe’mizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun türküleri hep dillerde, hatırası hep yüreklerimizde yaşayacak” dedi.

'ADI ADIYAMAN'DA YAŞAYACAK'

Kahtalı Mıçe’nin hastalığı sürecinde Adıyaman Belediyesi olarak bir vefa gecesi düzenlediklerini hatırlatan Başkan Tutdere, “Sanatçımıza sağlığında vefa göstermek bizim için bir sorumluluktu. O gece, onunla aynı sahneyi paylaşmak, Adıyamanlı hemşehrilerimizle birlikte türkülerine eşlik etmek bizim için büyük bir onurdu. Bugün onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ancak Kahtalı Mıçe’nin adı ve mirası Adıyaman’da yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi olarak usta sanatçının hatırasını yaşatmak adına yeni projeler hayata geçireceklerini belirten Başkan Tutdere, “Kahtalı Mıçe, Adıyaman’ın en önemli kültürel değerlerinden biri. Onun sanat mirasını korumak ve adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Belediye olarak sanatçımızın adını taşıyacak kalıcı çalışmalar üzerinde duruyoruz ve bu konuda gerekli adımları atacağız. Onurlu bir yaşamın adı olan Mıçe’ye rahmet diliyorum. Adıyaman halkının ve sevenlerinin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.