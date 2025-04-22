Wanda Nara’dan Dillere Düşen Poz, Fotoğrafı Gören Şoke Oldu

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Wanda Nara, ortalığı yıktı geçti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Wanda Nara’dan Dillere Düşen Poz, Fotoğrafı Gören Şoke Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşanma süreci kaoslarla ilerleyen Wanda Nara, kısa süre önce Icardi ile yaşadığı tartışma videosu ile gündem olmuştu. Hem paylaşımları hem de yeni sevgilisi ile magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara, yeni paylaşımıyla çok konuşuldu.

Wanda Nara’dan Dillere Düşen Poz, Fotoğrafı Gören Şoke Oldu - Resim : 1

YORUM YAĞDI

Instagram hesabından üstsüz bir pozunu takipçileriyle paylaşan Nara, ortalığı karıştırdı. Nara'nın o hali sosyal medyada büyük ses getirirken, yorumların da ardı arkası kesilmedi.

Wanda Nara’dan Dillere Düşen Poz, Fotoğrafı Gören Şoke Oldu - Resim : 2

ROMANTİK PAYLAŞIM

Wanda Nara daha önce de yeni aşkı rapçi L- Gante'nin doğum gününü kutlaması ile gündem olmuştu. Nara, L- Gante'nin 25. yaşını kutlayan Wanda paylaşıma şu notunu düşmüştü: Çok farklı, ama çok gerçek olan aşkın için, özgün olduğun ve bana her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

Wanda Nara’dan Dillere Düşen Poz, Fotoğrafı Gören Şoke Oldu - Resim : 3

Wanda Nara'nın yaşadığı binaya giden Icardi çıkan tartışma sonrasında Instagram hesabından dünyaca ünlü oyuncu ‘Johnny Depp’in bir fotoğrafını paylaşmıştı. Icardi fotoğrafa şu notu düşmüştü:

“Boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi?” diye isyan eden Icardi, şunları söyledi: Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim... Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim.

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Wanda Nara’dan Dillere Düşen Poz, Fotoğrafı Gören Şoke Oldu - Resim : 5

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