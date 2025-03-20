Icardi Wanda Nara’yı Çıldırttı, Sadece 1 Ay Bekledi ve Sonra…

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma kararı almış, dava sürecinde iki isim arasında yaşanan atışmaların ardı arkası bir türlü kesilmemişti. Wanda Nara’nın sevgilisi ile arasında sözlü tartışma çıkan Icardi’nin geçen haftalarda kızlarını okuldan almaya gitmesi ortalığı karıştırmıştı.

YENİ JOHNNY DEPP PAYLAŞIMI

Icardi’nin Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gitmesi üzerine tartışma çıkmış, Nara çığlıklar içinde kalmıştı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen görüntülerin ardından Icardi’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından dünyaca ünlü oyuncu ‘Johnny Depp’in bir fotoğrafını paylaşan Icardi, ilk kez düşüncelerini detaylı bir şekilde dile getirdi.

'PALYAÇO DÜŞTÜ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI'

“Boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi?” diye isyan eden Icardi, şunları söyledi: Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim... Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim.

1 AY ÖNCE DE ATMIŞTI

Icardi, 1 ay önce de bir Johnny Depp paylaşımı yapmış “Ne güzel haberler geliyor.. Az kaldı Johnny.. Az kaldı.. Tik Tak, Tik Tak.” notunu düşmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi