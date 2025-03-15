Icardi ile Wanda Nara Arasında Çığlıkların Koptuğu Kavga! Polis Icardi'ye Müdahale Etti

Çocuklarını okuldan alıp boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın yaşadığı binaya giden Icardi ile Nara arasında kavga çıktı. Nara'nın çığlık çığlığa bağırdığı olay sonrası polisin müdahalesiyle Icardi binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve 10 yıldır bir dargın bir barışık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara arasındaki kriz giderek büyüyor. İki kız çocuğu sahibi olan ve velayetleri için birbirlerine giren çiftten Wanda Nara, yaptığı son sosyal medya paylaşımında, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını açıkladı.

'KIZLARIMI KİMSE ALAMAYACAK'

Arjantinli televizyon yıldızı, paylaşımında "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkaramayacağının huzuru içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler ama zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de söyledim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı asla kamu gücüyle alamayacaklar. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim" ifadelerini kullandı.

Icardi ile Wanda Nara Arasında Çığlıkların Koptuğu Kavga! Polis Icardi'ye Müdahale Etti - Resim : 1

Bu paylaşımın hemen arkasından Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Çocuklarının yanında evcil hayvanlarının da olduğunu gören yıldız futbolcu, onları bırakmak için Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince karmaşa patlak verdi.

AVUKAT: O BİR DELİ

Arjantin basınına göre Wanda Nara, Icardi geldiğinde binayı terk etmesini söyleyerek bağırmaya başladı. Avukatını ve polisi arayan Nara'nın olay sırasında çığlıklar attığı duyulurken, avukatı da yaşananlarla ilgili "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" diye konuştu.

Icardi ile Wanda Nara Arasında Çığlıkların Koptuğu Kavga! Polis Icardi'ye Müdahale Etti - Resim : 2

Icardi'nin çok tedirgin olduğu, ardından kendini küçük kızıyla birlikte kilitlediği ve Nara'nın bu sırada daha fazla bağırmaya başladığı belirtildi. Polis, yaşanan gerginlik nedeniyle kızlarıyla birlikte gidemeyeceğini Icardi'ye söyleyince ünlü futbolcu binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Icardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi OldularIcardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi OldularMagazin
Icardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya DöktüIcardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya DöktüMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mauro Icardi Wanda Nara Kavga
Son Güncelleme:
Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı! Her Şeyiniz Elinizden Gidebilir Telefonunuza Uygulama İndirirken Dikkat: Casus Yazılım Tehlikesi Ortaya Çıktı
Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi... Herkes Bunu Konuşuyor Uzak Şehir’de Yeni Kaosun İlk Habercisi
Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda Sanat Dünyasının Acı Günü, Şinasi Yurtsever’e Son Veda
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi