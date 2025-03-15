Icardi ile Wanda Nara Arasında Çığlıkların Koptuğu Kavga! Polis Icardi'ye Müdahale Etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve 10 yıldır bir dargın bir barışık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara arasındaki kriz giderek büyüyor. İki kız çocuğu sahibi olan ve velayetleri için birbirlerine giren çiftten Wanda Nara, yaptığı son sosyal medya paylaşımında, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını açıkladı.

'KIZLARIMI KİMSE ALAMAYACAK'

Arjantinli televizyon yıldızı, paylaşımında "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkaramayacağının huzuru içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler ama zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de söyledim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı asla kamu gücüyle alamayacaklar. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın hemen arkasından Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Çocuklarının yanında evcil hayvanlarının da olduğunu gören yıldız futbolcu, onları bırakmak için Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince karmaşa patlak verdi.

AVUKAT: O BİR DELİ

Arjantin basınına göre Wanda Nara, Icardi geldiğinde binayı terk etmesini söyleyerek bağırmaya başladı. Avukatını ve polisi arayan Nara'nın olay sırasında çığlıklar attığı duyulurken, avukatı da yaşananlarla ilgili "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" diye konuştu.

Icardi'nin çok tedirgin olduğu, ardından kendini küçük kızıyla birlikte kilitlediği ve Nara'nın bu sırada daha fazla bağırmaya başladığı belirtildi. Polis, yaşanan gerginlik nedeniyle kızlarıyla birlikte gidemeyeceğini Icardi'ye söyleyince ünlü futbolcu binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi