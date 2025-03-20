Ece Erken'e Alperen Duymaz Şoku... Sabaha Karşı Uyanınca Gerçeği Fark Etti

NOW TV’nin fenomen dizisi ‘Leyla: Hayat, Aşk, Adalet’in başrol oyuncusu Alperen Duymaz’ın adına yapılan 14 yemek siparişi sonrasında ünlü oyuncu soluğu emniyette almıştı.

ALPEREN DUYMAZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Alperen Duymaz'ın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ortaya çıkmıştı. Dolandırıcıların mağduru olan ünlü oyuncunun ardından ünlü sunucu Ece Erken’den de başına gelen bir olayı anlattı.

'17 BİN TL GİBİ BİR RAKAM ÇEKİLDİ'

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında yaşadıklarını anlatan Ece Erken, kredi kartının kopyalandığını söyledi. Erken “Kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.

Kaynak: Haber Merkezi