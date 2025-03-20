'Yeşilçam'ın Kötü Adamı' Nuri Alço'dan Vasiyette 'U' Dönüşü

300’den fazla filmde başrolde yer alan, canlandırdığı kötü karakter nedeniyle gazozla anılan, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nuri Alço’nun kısa süre önce vasiyeti ortaya çıkmıştı. Nuri Alço, tüm mal varlığını eşi Burcu Alço'ya bıraktığını söylemişti.

Alço “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok” demişti.

74 yaşındaki usta oyuncunun vasiyeti sosyal medyada tartışma yaratırken Alço’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Alço, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek “Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok" dedi.

'VEFALI BİR EŞE DENK GELDİM'

Geçtiğimiz yıl beş kez ameliyat masasına yatan, daha sonra beyin kanaması geçiren Nuri Alço, son ameliyatı sonrasında sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada eşinin vefasını şöyle övmüştü: Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.

Kaynak: Haber Merkezi