Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı

Kanal D’de katıldığı bir programda sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirten Alço, en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü söyledi. Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.” diye konuştu.