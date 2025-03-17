Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı
Yeşilçam'ın usta oyuncu Nuri Alço, ölümünden sonra bütün mal varlığını eşine bırakacağını açıkladı. Hastalık sürecinde eşinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen ünlü isim, "O olmasaydı belki ölmüştüm" dedi.
Kaynak: Kanal D
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz yıl geçirdiği beş büyük ameliyatın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kanal D’de katıldığı bir programda sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirten Alço, en büyük desteği eşi Burcu Alço’dan gördüğünü söyledi. Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.” diye konuştu.
2020 yılında evlendiği Burcu Alço’nun fedakarlıklarını anlatan sanatçı, ona olan sevgisini ve bağlılığını da ifade etti. Bunun yanı sıra, ilk kez vasiyetini açıklayan Alço, vefatından sonra tüm mal varlığının eşine kalacağını belirtti.
Defnedilmek istediği yeri de açıklayan usta oyuncu, “Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın” diyerek ölüm gerçeğini kabullendiğini ve bu konuda huzurlu olduğunu söyledi.