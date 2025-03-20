Ünlü Manken Didem Soydan'dan Saraçhane Çıkarması... Tek Bir Şey Söyledi, Sosyal Medya Yıkıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mustafa Çalık’ın da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL’İN DAVETİNE KAYITSIZ KALMADI

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına hem siyasi hem de ünlü isimlerden tepkiler art arda sıralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm İstanbulluları dün akşam saat 20.30’da Saraçhane'deki belediye binasının önünde toplanmaya çağırdı.

SARAÇHANE’DEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterenler Saraçhane’ye akın etti. Tepki gösteren isimler arasında ünlü manken Didem Soydan’da yer aldı. Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımları yapan Didem Soydan, önce İmamoğlu’nun el yazısıyla yazdığı notu paylaştı. Ardından Saraçhane’ye giden ünlü manken alandan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi