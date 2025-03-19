Karsu Anne Olmak İçin Gün Sayıyor: İşte Son Hali

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini bir adım öteye taşıyan çift, kısa süre sonra bebek heyecanını da sevenleriyle paylaşmıştı.

Şimdi ise Karsu, annelik için geri sayıma başladı. Karnı burnunda objektif karşısına geçen başarılı sanatçı, siyah-beyaz kareleriyle takipçilerine duygusal bir mesaj verdi.

Fotoğrafçı Nanda Moira Hagenaars’ın çektiği özel kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Karsu, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

"Anne olmaya çok az kaldı ve bunu hâlâ tam olarak kavrayamıyorum. Son haftalara girerken, bu gerçek her geçen gün daha da derinime işliyor. Hayatım, tahmin bile edemeyeceğim şekilde değişmek üzere."

Yakında bebeğini kucağına alacak olan Karsu'nun pozları hayranlarından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi