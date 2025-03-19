Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler

Uzun yıllardır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 17 Mart Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tanyeli, bugün Muğla’nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tanyeli'nin cenazesine Işın Karaca ve Seray Sever de katıldı.

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Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler

Tanyeli Sünneli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Pazartesi akşamı tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tanyeli için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınmasının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler - Resim : 1

Sünneli için Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sünneli'nin eşi İlker Sünneli, ailesi, şarkıcı Işın Karaca, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler - Resim : 2

‘CAMİMİZDE NAMAZ KILARDI’

Cenaze namazını kıldıran camii imamı Yüksel Kılınçarslan, "Sanatçımız Bodrum aşığı, Bodrum merkez Tepecik Camii aşığı cemaatimdi. Her Bodrum'a gelişinde mutlaka camiye gelir, camiimizde namaz kılardı" ifadelerini kullandı.

Kılınan namazın ardından Tanyeli Sünneli'nin cenazesi, Ortakent Mezarlığı'na getirildi ve burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Tanyeli'nin üzerine çiçekler bırakılan mezarına eşi İlker Sünneli, su döktü. Şarkıcı Işın Karaca ise duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarına engel olamadı.

Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler - Resim : 3

‘YAŞAMA EN BAĞLI İNSANDI’

Cenaze töreninde konuşan Işın Karaca, Tanyeli için tanıdığı en yaşama bağlı insan olduğunu belirtirken, “Bu mücadele karşısında insan çok kelime bulamıyor” şeklinde konuştu.

Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler - Resim : 4

‘HERKESİN KÖTÜ ANINDA YANINDAYDI’

Cenaze törenine katılan bir diğer isim is oyuncu Seray Sever oldu. Tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileyen Sever, Tanyeli’nin çok değerli ve çok özel bir insan olduğunu belirtti. Sever, “Bana, 'Cennet gözlüm' diyordu. Eşimle tanıştıran da kendisiydi. Herkese dokunmuşluğu var. Tanyeli, herkesin kötü anında yanındaydı" ifadeleriyle Tanyeli’ni anlattı.

Tanyeli'ye Son Veda: Mezarını Çiçek Bahçesine Çevirdiler - Resim : 5

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Kaynak: DHA

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